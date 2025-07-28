مفوضية الانتخابات تحدد موعد قرعة أرقام التحالفات والمرشحين

وقالت المفوضية في بيان ورد لـ ، إن قرر "المصادقة على آلية إجراء قرعة أرقام التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين الأفراد لانتخابات 2025".وأكدت أن إجراء القرعة سيتم يوم السبت 9 آب، وتكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ مايلزم.