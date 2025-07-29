رئيس الوزراء: منعنا أكثر من 29 محاولة لإطلاق صواريخ ومسيّرات من داخل العراق

وقال في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس وتابعتها ، "بعد أن شنت غارات جوية على ، وردّت الأخيرة بإطلاق صواريخ على تل أبيب، حاولت جماعات مسلحة في إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل وقواعد عراقية تضم قوات أمريكية".وأضاف ان "هذه العمليات أُحبطت 29 مرة من خلال عمليات أمنية للحكومة العراقية"، مشيرا الى ان "الحكومة (الإسرائيلية) كانت لديها - ولا تزال - سياسة توسيع نطاق الحرب في المنطقة. لذلك، حرصنا على عدم إعطاء أي مبرر لأي طرف لاستهداف العراق".وتابع ان "الحكومة تواصلت أيضًا مع القادة في إيران لحثهم على التهدئة وإفساح المجال للحوار والعودة إلى المفاوضات".