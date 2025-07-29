رئيس الوزراء يتحدث عن الاسرائيلية المختطفة بالعراق: لا نتفاوض مع العصابات والخاطفين

وقال في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس وتابعتها ، ان "الحكومة تبذل جهودا لتحرير الباحثة الإسرائيلية الروسية المختطفة بالعراق"، مبينا ان "الحكومة لديها فريق مُكرّس للعثور عليها".وأضاف "لا نتفاوض مع العصابات والخاطفين"، لافتا الى ان "فريقا يُجري مناقشات مع فصائل سياسية قد تُساعد في تحديد مكانها".