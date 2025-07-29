مرسوم جمهوري بتعيين عطوان العطواني محافظاً جديدا لبغداد

وجاء في وثيقة صادرة من رئاسة الجمهورية العراقية، أنه استناداً إلى أحكام البند (سابعاً) من المادة (۷۳) من الدستور والبند (أولاً) من المادة (٢٦) من غير المنتظمة في اقليم رقم (۲۱) لسنة ۲۰۰٨ المعدل وبناءً على ما عرضه تقرر ما يلي:أولاً: يُعين السيد ثامر العطواني بمنصب .ثانياً: على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا المرسوم.ثالثاً: يُنفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره ويُنشر في .أدناه الوثائق: