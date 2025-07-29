بالوثائق.. نصيف تحيل مخالفات بعض شركات المحاماة الأجنبية الى هيئة النزاهة

– سياسي

احالت النائب الأول لرئيس النيابية ، اليوم الثلاثاء، مخالفات بعض شركات المحاماة غير العراقية (وخاصة الأجنبية) للقوانين العراقية النافذة الى .

ووفقا للوثائق فانه تم احالة مخالفات تلك الشركات للقوانين العراقية النافذة كالتهرب الضريبي وغسيل الأموال وممارسة أعمال بعيدة عن المحاماة كالتجارة وغيرها.

وذكرت نصيف ان "الكثير من هذه الشركات هي واجهات للتغطية على أعمال مشبوهة ومخالفات قانونية".

