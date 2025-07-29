خفايا زيارة قاآني الى بغداد.. ماذا بحث؟

ونقلت وكالة " " عن المصادر قولها ان "قائد بالحرس الثوري الإيراني ، قام بزيارة إلى العاصمة العراقية الأحد الماضي، والتقى بـ4 من قيادات امنية لمدة 14 ساعة، حيث بدأ الاجتماع من فجر الأحد واستمر حتى عصر اليوم نفسه".وأضافت ان "قاآني شدد على ضرورة ضبط النفس خلال الفترة المقبلة"، لافتة الى انه "حذر من تنفيذ القوات الأميركية عملية عسكرية ضد مواقع فصائل مسلحة في ".موضحة ان "قاآني اكد ان شارك بالحفاظ على العراق".