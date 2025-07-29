العطواني يؤدي اليمين الدستورية محافظا جديدا لبغداد

– سياسة



أدى الجديد ، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية للمباشرة بمنصبه بعد انتخابه من قبل الأحد الماضي.





نود إعلامكم أن محافظ بغداد) ثامر العطواني) قد أدى اليمين القانونية بمنصب وعملاً بأحكام المادة ( ۲۹ ) من رقم ( ۲۱ ) لسنة ٢۰۰٨ المعدل راجين التفضل بالعلم.. مع التقدير.



أدناه الوثيقة: ووفقا لوثيقة صادرة من الى جاء فيها:نود إعلامكم أن محافظ بغداد) ثامر العطواني) قد أدى اليمين القانونية بمنصب وعملاً بأحكام المادة ( ۲۹ ) من رقم ( ۲۱ ) لسنة ٢۰۰٨ المعدل راجين التفضل بالعلم.. مع التقدير.أدناه الوثيقة:

