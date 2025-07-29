المالكي يجري فحوصات طبية في مستشفى ابن البيطار

وقال المكتب الاعلامي للمالكي في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون اجرى صباح اليوم، فحوصات طبية في ".واضاف ان "هذه الفحوصات تاتي في إطار المتابعة الدورية"، مقدما الشكر "لكل من عبّر عن اهتمامه وحرصه".