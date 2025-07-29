واسط تقرر تخصيص قطع أراضٍ لشهداء "هايبر ماركت الكوت" وتحويل الموقع لنصب تذكاري

وجاء في بيان صادر عن أنه "تم التصويت بالأغلبية المطلقة على منح كل شهيد من شهداء حادثة هايبر ماركت قطعة أرض سكنية داخل حدود مدينة ".وأضاف البيان أنه "كما تم التصويت على شراء أرض موقع الهايبر وتحويلها إلى نصب تذكاري يخلّد ذكرى الشهداء ويجسّد حجم الفاجعة التي ألمّت بأبناء المحافظة".واختتم رئيس مجلس المحافظة بيانه بالدعاء: "الرحمة والمغفرة لشهداء فاجعة الكوت الأليمة، والصبر والسلوان لذويهم وأحبتهم".