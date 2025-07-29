وذكر لمستشار في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، بمكتبه، السفيرة الألمانية في كريستيانه هومان، بمناسبة انتهاء مهام عملها سفيرة لبلادها في . وشهد اللقاء، بحث آفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين واستمرار التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات.وأكد ، أن تضع الأولوية لتعظيم موارد الدولة والاستثمار وإقامة شراكات منتجة مع الدول الصديقة.بدورها أشادت السفيرة الألمانية، بدور الحكومة العراقية الفعال في التعاطي مع الملفات الدولية الحساسة، كما أثنت على تجربة الحكومة العراقية الناجحة في ملف إعادة النازحين العراقيين من شمال شرق .وفيما يتعلق بقطاع ، أكد الجانبان أن ما يحصل في القطاع هو انتهاك لحقوق الإنسان وعلى إنهاء معاناة الفلسطينيين وإيقاف الجرائم البشعة التي ترتكب بحق أبناء غزة.