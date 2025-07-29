الأمن النيابية ترفع قانون الحشد الشعبي إلى رئاسة البرلمان للتصويت عليه

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ ، إن " والدفاع النيابية، برئاسة النائب رئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء، عقدت اجتماعًا موسعًا، اليوم، استضافت خلاله الفريق الأول الركن تحسين ، الأمين العام لهيئة ، ومدير في الهيئة، وذلك لمناقشة المستجدات المتعلقة بمشروع قانون ".وأضافت أن "الاجتماع، الذي عقد في مقر اللجنة، تناول استعراض ومناقشة البنود الأساسية لمشروع القانون، والذي كان قد خضع في وقت سابق للقراءتين الأولى والثانية ضمن جلسات ".وتابعت أن "اللجنة أوصت، في ختام الاجتماع، برفع مشروع القانون إلى رئيس مجلس النواب ونائبيه، بهدف إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة للتصويت عليه، بما يسهم في استكمال الإطار القانوني لعمل الهيئة وتعزيز دورها ضمن المنظومة الأمنية الوطنية".