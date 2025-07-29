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الأمن النيابية ترفع قانون الحشد الشعبي إلى رئاسة البرلمان للتصويت عليه
سياسة
2025-07-29 | 09:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,341 شوهد
أعلن
مجلس النواب
، اليوم الثلاثاء، رفع
مشروع قانون
هيئة الحشد الشعبي
إلى رئاسة المجلس لإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة للتصويت عليه.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "
لجنة الأمن
والدفاع النيابية، برئاسة النائب
كريم عليوي المحمداوي
رئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء، عقدت اجتماعًا موسعًا، اليوم، استضافت خلاله الفريق الأول الركن تحسين
عبد مطر
، الأمين العام لهيئة
الحشد الشعبي
، ومدير
الدائرة القانونية
في الهيئة، وذلك لمناقشة المستجدات المتعلقة بمشروع قانون
هيئة الحشد الشعبي
".
وأضافت أن "الاجتماع، الذي عقد في مقر اللجنة، تناول استعراض ومناقشة البنود الأساسية لمشروع القانون، والذي كان قد خضع في وقت سابق للقراءتين الأولى والثانية ضمن جلسات
مجلس النواب
".
وتابعت أن "اللجنة أوصت، في ختام الاجتماع، برفع مشروع القانون إلى رئيس مجلس النواب ونائبيه، بهدف إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة للتصويت عليه، بما يسهم في استكمال الإطار القانوني لعمل الهيئة وتعزيز دورها ضمن المنظومة الأمنية الوطنية".
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