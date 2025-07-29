العراق والأمم المتحدة يؤكدان أهمية تسوية سياسية في سوريا

وقالت الخارجية في بيان، "التقى نائب رئيس ، ، اليوم الثلاثاء، بالأمين العام للأمم المتحدة ، في مقر المنظمة الأممية بمدينة ".

وبحث الجانبان خلال اللقاء مسار العلاقات بين والأمم المتحدة، وآفاق التعاون المشترك في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى استعراض الدور الحيوي الذي اضطلعت به في دعم العراق خلال السنوات الماضية، ولا سيما في مجالي الاستقرار وتعزيز العملية السياسية.



وأعرب حسين عن شكره للأمين العام على مشاركته في الأخيرة، مثمناً مواقفه الداعمة لقضايا المنطقة، وخاصة دعمه المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني.



كما نقل باسم ، تقدير العراق للأمين العام على مواقفه المبدئية والثابتة تجاه قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها.



وتناول اللقاء ايضاً موضوع بعثة لمساعدة العراق (يونامي)، حيث جرى بحث ومتابعة الإجراءات المتعلقة بإنهاء عمل البعثة بحلول نهاية العام الحالي، وفقاً للخطط المتفق عليها مع الأمم المتحدة، وبما ينسجم مع تطور الأوضاع الإيجابية في العراق.



كذلك ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة، مع تركيز خاص على الملف السوري، حيث تم التأكيد على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة واستقرارها، وتسهم في تعزيز أمن المنطقة ككل.