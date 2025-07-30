مستشاره يطمئن: المالكي بخير واستقبل كبار المسؤولين بعد تعافيه من وعكة صحية

وأوضح في تغريدة تابعتنها ، "نحمد الله ونشكره على سلامة صمّام أمان الدولة وحاميها الحاج ، ونود أن نطمئن جماهيرنا المخلصة بتعافي الزعيم".وأضاف، "استقبل منذ خروجه من المستشفى وحتى الآن عدداً من القيادات والشخصيات السياسية، وكان في مقدمة زوّاره رئيس الجمهورية ، ورئيس القاضي ، إلى جانب عدد من الوزراء والقيادات النيابية.