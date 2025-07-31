المفوضية تمدد فترة التقديم على العمل موظف اقتراع إلى 5 آب

– سياسة



أعلنت ، اليوم الخميس، تمديد فترة التقديم على العمل كموظف اقتراع إلى سوم 5 آب المقبل.



وبحسب وثيقة صادرة من جاء فيها: قرر

اولاً : تمديد التقديم للعمل كموظفي اقتراع لغاية ۲۰۲٥/٨/٥ وحسب ما جاء في محضر لاختيار موظفي الاقتراع بالعدد (ل.م.ق/٢٧) في ٢٠٢٥/٧/٣١ مرفق مذكرة الادارة الانتخابية بالعدد (رأ/١٥٩٠) فــــــي .٢٠٢٥/٧/٣١



ثانياً : تكليف الادارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم.



ثالثاً : ينشر القرار في الموقع الالكتروني للمفوضية.



وصدر القرار بالاجماع في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٧/٣١



