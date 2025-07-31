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السوداني يؤكد أهمية إزالة جميع المعوقات التي تعترض مشاريع الطاقة
سياسة
2025-07-31 | 08:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
293 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
ترأس رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري الخاص بمشاريع
وزارة النفط
، جرت خلاله مناقشة تفاصيل المشاريع المطروحة في جدول الأعمال، وإجراءات العمل فيها، وضرورة إيجاد المعالجات وزيادة الإنتاج.
وبحسب بيان لمكتب
رئاسة الوزراء
، أكد
السوداني
على "أهمية مواكبة تنفيذ المشاريع، والإسراع بإزالة المعوقات ورفع التقارير الخاصة، وتشكيل اللجان لحل المشكلات التي تعترض المشاريع، خصوصاً مع التقدم الحاصل في إنجازها، إذ إن هناك 14 مشروعاً كبيراً للوزارة تم إنجازها، و 19 مشروعاً قيد الإنجاز، وفي مقدمة هذه المشاريع المنجزة؛ حقل الفيحاء، والأنبوب الخام لشبكة
بغداد
، وكابسات الغاز عدد (2) في
شرق بغداد
، ومجمع أرطاوي تنفيذ المرحلة الثانية، ومشروع معالجة غاز الحلفاية، ومشروع تأهيل مصافي الشمال، ووحدة الأزمرة في مصافي
البصرة
".
وأضاف المكتب، أن "الاجتماع ناقش عدداً من المشاريع الستراتيجية، منها مشروع أنابيب ماء البحر المشترك، ومحطة معالجة ماء البحر، لتداخل العمل مع موضوع تحلية ماء البحر في البصرة، ومشروع حفر الآبار الاستكشافية، واستكمال مشاريع حقلي الصبّه واللحيس، وتطوير مجمع ارطاوي، وأنابيب المشروع البحري لتعظيم صادرات النفط من البصرة".
وتابع المكتب، "كما جرى بحث سير تنفيذ مشروع الأنبوب البحري الثالث، واستكمال تنفيذ مشروع
الناصرية
للنفط الخام، واستكمال مستودع الفاو، وتأهيل المنظومة الشمالية واستكمال مجمع معالجة الغاز في الناصرية، وتطوير حقل
المنصورية
، واستكمال تنفيذ مشروع خزانات الوقود وإضافة طاقة خزنية للغاز السائل على خطي بغداد وديالى، ومشروع FCC في مصافي الجنوب".
وأوضح المكتب، "وفي ما يخص مشاريع إنتاج الغاز وتطويره، جرت مناقشة أنبوب غاز حلفاية بصرة، وأنبوب مصفى
كربلاء
إلى مستودع الكرخ وأنبوب الغاز السائل من
أبو غريب
إلى بغداد، بجانب متابعة العمل في حقول شركة الشمال الموقعة مع شركة بريتش بتروليوم، ومشروع حقل عجيل ومشروع
القيارة
(شركة نفط الشمال)، ومشروع أنابيب بصرة - حديثة، ومشروع الخزانات والجزيرة الصناعية، وآخر تطورات المنصة العائمة".
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