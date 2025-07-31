مشعان الجبوري ينفي وجود ابنه يزن ضمن قائمة السفراء

وقال في تغريدة على منصة "أكس"، إن "یزن كان ضمن قائمة السفراء قبل ٥ سنوات وتصدر النتائج في والمقابلة برئاسة وزير الخارجية، لكنه سحب ترشيحه عندما قررت أن أترك له مهمة تمثيل أهلنا وخدمتهم".وأضاف الجبوري، أن "يزن ليس ضمن الأسماء التي صوّت عليها ووصلت للبرلمان وما يُتداول الآن محض أكاذيب وافتراءات رخيصة".