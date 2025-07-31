كشف حقيقة تلويح الكويت بقطع علاقاتها مع العراق

وقال المركز في بيان، " انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدّعي أن هدّدت بقطع العلاقات بشكل نهائي، على خلفية مزاعم باختراقات واعتداءات مزعومة من الجانب العراقي".

وأضاف "ظهر في المقطع وزير خارجية وهو يتحدث في مؤتمر صحفي، وذُيّل الفيديو بشريط أخبار عاجل يوحي بتصعيد سياسي كبير بين البلدين"، موضحا "تحقق فريق "مركز أسبر" من صحة الخبر وتبيّن أن لا أساس له من حيث أثبتت نتائج البحث العكسي أن محتوى الفيديو وسياقه الفعلي لا علاقة له بأي توتر أو تهديد بين الكويت والعراق، بل يعود إلى زيارة رسمية أجراها وزير الخارجية ، عبدالله علي اليحيا، إلى العاصمة السورية دمشق بتاريخ 30 2024، بصفته رئيس لمجلس التعاون الخليجي".



وتابع "الادعاء بأن الكويت هددت العراق بقطع العلاقات محرف وغير صحيح والفيديو الأصلي يوثق زيارة رسمية إلى ، وليس له صلة بالعراق".