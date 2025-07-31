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العراق يرحب بإعلان دول عدة الاعتراف بدولة فلسطين
سياسة
2025-07-31 | 14:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
738 شوهد
رحبت
وزارة الخارجية العراقية
، اليوم الخميس، بإعلان دولة عدة الاعتراف بدولة فلسطين.
وقالت الخارجية في بيان، "تعرب
وزارة الخارجية
عن ترحيبها بإعلانات عدد من الدول الصديقة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، وفي مقدمتها
فرنسا
، وكندا، ومالطا، والمملكة المتحدة، إضافة إلى
البرتغال
التي أعلنت بدء الإجراءات الرسمية بهذا الشأن خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل".
وأكدت الوزارة أن "هذه الخطوات تمثل دعماً مهماً للمسار الدولي الهادف إلى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وتُمهد لإقامة
الدولة الفلسطينية
المستقلة، وعاصمتها
القدس
الشريف".
يشار الى أن العديد من الدول بينها أوروبية أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل.
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