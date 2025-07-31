العراق يرحب بإعلان دول عدة الاعتراف بدولة فلسطين

وقالت الخارجية في بيان، "تعرب عن ترحيبها بإعلانات عدد من الدول الصديقة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، وفي مقدمتها ، وكندا، ومالطا، والمملكة المتحدة، إضافة إلى التي أعلنت بدء الإجراءات الرسمية بهذا الشأن خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل".وأكدت الوزارة أن "هذه الخطوات تمثل دعماً مهماً للمسار الدولي الهادف إلى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وتُمهد لإقامة المستقلة، وعاصمتها الشريف".