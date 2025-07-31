نائب رئيس البرلمان من سويسرا: السلاح المنفلت لا يزال يشكل تهديدا حقيقيا للأمن الداخلي

وقال عبد الله في كلمة له من في جنيف وتلقتها ، انه "على الرغم من سعي لبسط الأمن والإستقرار، لا يزال السلاح المنفلت والجماعات المسلحة يشكلان تهديداً حقيقيا للأمن الداخلي والسلم المجتمعي".وأضاف "شهدنا في الآونة الأخيرة هجمات إرهابية خطيرة باستخدام مسيّرات مفخخة تجاوز عددها عشرات مسيرة مفخخة، استهدفت البنى التحتية والمنشآت النفطية في اقليم ، مما تسبب بتعطيل الإنتاج في عدد من الحقول النفطية وأثر ذلك بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في المنطقة".وطالب بـ"مساعدة للوقوف مع في مواجهة التحديات الأمنية"، مؤكدا "الحاجة إلى الدعم والمساندة لتخفيف من حدة التوتر والحفاظ على الاستقرار وعودة السلام إلى المنطقة".ودعا إلى "إنشاء مسارات تنسيقية بين البرلمانات، لتبادل الخبرات، ومواجهة التحديات المشتركة وتكريس الجهود والتعاون بين البرلمانات"، معربا عن امله "أن يكون هذا المؤتمر منصة لتعزيز هذا المسار وبداية حقيقية لعقد شراكات نوعية بين مؤسساتنا التشريعية".