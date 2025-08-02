رئيس الوزراء يطلق الأعمال التنفيذية للمرحلة الأولى لمحطة كهرباء بيجي الغازية الثانية

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس يطلق الأعمال التنفيذية للمرحلة الأولى لمحطة كهرباء الغازية الثانية في ".وأضاف ان "المحطة بطاقة إجمالية تصل إلى 1014 ميغاواط".