مجلس النواب ينشر أسماء المتغيبين عن جلسته اليوم

أعلنت رئاسة ، السبت، أسماء أعضاء المجلس المتغيبين عن جلسته اليوم.

ورفع البرلمان الجلسة التي كان من المقرر عقدها في الساعة الواحدة ظهراً بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. اضغط هنا. وللاطلاع على قوائم الغياب والحضور كما نشرها المجلس،