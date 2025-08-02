حسين والأعرجي يؤكدان أهمية تحييد العراق عن التهديدات الخارجية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
06:00 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تظاهرات في تل أبيب بعد فيديو "الرهائن"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-535730-638897562534632753.jpg
حسين والأعرجي يؤكدان أهمية تحييد العراق عن التهديدات الخارجية
سياسة
2025-08-02 | 14:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
87 شوهد
أكد وزير الخارجية
فؤاد حسين
ومستشار
الأمن القومي
قاسم الأعرجي
، أهمية تحييد
العراق
عن التهديدات الخارجية.
وقالت الخارجية في بيان، "استقبل نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
، السيد
فؤاد حسين
، اليوم السبت،
مستشار الأمن القومي
، السيد
قاسم الأعرجي
".
وجرى خلال اللقاء وفق البيان "بحث عدد من القضايا المتعلقة بأمن البلاد، حيث استعرض
الأعرجي
تفاصيل زيارته الأخيرة إلى
إقليم كردستان
، على رأس وفد تحقيق مختص، للتحقيق في الهجمات التي استهدفت الحقول النفطية خلال الفترة الماضية".
وأكد وزير الخارجية على "ضرورة الوصول إلى الحقائق وكشف الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات"، مشدداً على أهمية الحفاظ على
الأمن القومي
للطاقة.
كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكدا أهمية تحييد
العراق
عن التهديدات الخارجية، والعمل على تعزيز استقراره وسيادته.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
الأعرجي والعامري يؤكدان أهمية تعزيز الموقف الحكومي بشأن الملفات الدولية
14:10 | 2025-08-02
الأعرجي يلتقي أمير قبيلة ربيعة ويؤكد أهمية دور العشائر في حفظ الأمن والسلم المجتمعي
06:06 | 2025-07-31
الاعرجي يستقبل قاآني في بغداد: تأكيد على أهمية نجاح مفاوضات طهران وواشنطن
09:51 | 2025-05-14
العراق والأمم المتحدة يؤكدان أهمية تسوية سياسية في سوريا
16:21 | 2025-07-29
فؤاد حسين
قاسم الأعرجي
مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
مستشار الأمن القومي
مجلس الوزراء ووزير
إقليم كردستان
مجلس الوزراء
الأمن القومي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
كاظم الساهر معلقاً على بوستر حفل لبنان:" اعرف منو حط الصورة"
بالفيديو
29.59%
17:24 | 2025-08-01
كاظم الساهر معلقاً على بوستر حفل لبنان:" اعرف منو حط الصورة"
17:24 | 2025-08-01
الدولار يبدأ مشواره الأسبوعي مرتفعا
اقتصاد
26.17%
03:50 | 2025-08-02
الدولار يبدأ مشواره الأسبوعي مرتفعا
03:50 | 2025-08-02
الدولار يواصل التذبذب.. انخفاض جديد مع إغلاق بورصتي بغداد واربيل
اقتصاد
22.27%
09:28 | 2025-08-02
الدولار يواصل التذبذب.. انخفاض جديد مع إغلاق بورصتي بغداد واربيل
09:28 | 2025-08-02
خبر سار يخص رواتب المتقاعدين
محليات
21.97%
06:20 | 2025-08-02
خبر سار يخص رواتب المتقاعدين
06:20 | 2025-08-02
المزيد
أحدث الحلقات
كان يا مكان
ثق بقدرة الله - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
16:00 | 2025-08-02
كان يا مكان
ثق بقدرة الله - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
16:00 | 2025-08-02
رحال
رحلة ساحرة إلى عمق الريف من جزيرة الرمادي - رحال م٦ - الحلقة ١٣ | الموسم 6
14:30 | 2025-08-02
رحال
رحلة ساحرة إلى عمق الريف من جزيرة الرمادي - رحال م٦ - الحلقة ١٣ | الموسم 6
14:30 | 2025-08-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-02
Biotic
النوم وصحة الدماغ، مشاكل السمع، الوقاية من السرطان - م٤ Biotic - الحلقة ١٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-01
Biotic
النوم وصحة الدماغ، مشاكل السمع، الوقاية من السرطان - م٤ Biotic - الحلقة ١٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-01
حصاد السومرية
صيف آخر يفضح عجز وزارة الكهرباء - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-01
حصاد السومرية
صيف آخر يفضح عجز وزارة الكهرباء - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-01
الهوا الك
عندما يصبح المنزل سجنًا: رواء ضحية العنف الاسري - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-01
الهوا الك
عندما يصبح المنزل سجنًا: رواء ضحية العنف الاسري - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-01
علناً
قطاع النقل والحظر الاوروبي للخطوط الجوية العراقية - علناً م٤ - الحلقة ١٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-31
علناً
قطاع النقل والحظر الاوروبي للخطوط الجوية العراقية - علناً م٤ - الحلقة ١٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-31
Celebrity
صانع المحتوى مهدي التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-31
Celebrity
صانع المحتوى مهدي التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-31
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢ الى ٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-07-31
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢ الى ٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-07-31
الأكثر مشاهدة
كان يا مكان
ثق بقدرة الله - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
16:00 | 2025-08-02
كان يا مكان
ثق بقدرة الله - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
16:00 | 2025-08-02
رحال
رحلة ساحرة إلى عمق الريف من جزيرة الرمادي - رحال م٦ - الحلقة ١٣ | الموسم 6
14:30 | 2025-08-02
رحال
رحلة ساحرة إلى عمق الريف من جزيرة الرمادي - رحال م٦ - الحلقة ١٣ | الموسم 6
14:30 | 2025-08-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-02
Biotic
النوم وصحة الدماغ، مشاكل السمع، الوقاية من السرطان - م٤ Biotic - الحلقة ١٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-01
Biotic
النوم وصحة الدماغ، مشاكل السمع، الوقاية من السرطان - م٤ Biotic - الحلقة ١٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-01
حصاد السومرية
صيف آخر يفضح عجز وزارة الكهرباء - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-01
حصاد السومرية
صيف آخر يفضح عجز وزارة الكهرباء - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-01
الهوا الك
عندما يصبح المنزل سجنًا: رواء ضحية العنف الاسري - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-01
الهوا الك
عندما يصبح المنزل سجنًا: رواء ضحية العنف الاسري - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-01
علناً
قطاع النقل والحظر الاوروبي للخطوط الجوية العراقية - علناً م٤ - الحلقة ١٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-31
علناً
قطاع النقل والحظر الاوروبي للخطوط الجوية العراقية - علناً م٤ - الحلقة ١٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-31
Celebrity
صانع المحتوى مهدي التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-31
Celebrity
صانع المحتوى مهدي التميمي - Celebrity م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-31
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢ الى ٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-07-31
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢ الى ٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-07-31
اخترنا لك
رئاسة الجمهورية تصدر توضيحا يخص "فيديو الهدية"
14:56 | 2025-08-02
الأعرجي والعامري يؤكدان أهمية تعزيز الموقف الحكومي بشأن الملفات الدولية
14:10 | 2025-08-02
تأكيد لرئاسة البرلمان: لا يوجد استقدام بحق رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي
12:20 | 2025-08-02
يتضمن 9 فقرات.. جدول اعمال البرلمان ليوم غد
12:05 | 2025-08-02
جمع تواقيع نيابية لإرسال السيرة الذاتية للسفراء الجدد قبل التصويت عليهم
10:39 | 2025-08-02
مجلس النواب ينشر أسماء المتغيبين عن جلسته اليوم
10:01 | 2025-08-02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.