حسين والأعرجي يؤكدان أهمية تحييد العراق عن التهديدات الخارجية

وقالت الخارجية في بيان، "استقبل نائب رئيس ، السيد ، اليوم السبت، ، السيد ".

وجرى خلال اللقاء وفق البيان "بحث عدد من القضايا المتعلقة بأمن البلاد، حيث استعرض تفاصيل زيارته الأخيرة إلى ، على رأس وفد تحقيق مختص، للتحقيق في الهجمات التي استهدفت الحقول النفطية خلال الفترة الماضية".



وأكد وزير الخارجية على "ضرورة الوصول إلى الحقائق وكشف الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات"، مشدداً على أهمية الحفاظ على للطاقة.



كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكدا أهمية تحييد عن التهديدات الخارجية، والعمل على تعزيز استقراره وسيادته.