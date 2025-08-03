السيد السيستاني يطلب رفع صوره من الاماكن العامة والمواكب

وقال مكتب ، في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "لوحظ أن بعض الجهات السياسية والخدمية تقوم بوضع صور سماحة السيد (دام ظله) على لافتاتها وملصقاتها التي ترفعها في الأماكن العامة ولا سيما في طريق المشاة لزيارة الامام الحسين (عليه السلام)".وأضاف: "وإذ نؤكد مرة أخرى على رفض هذا التصرف نرجو من الجميع الاجتناب عن مثله ونطالب الجهات المعنية باتخاذ الإجراء المناسب بهذا الصدد".