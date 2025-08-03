جمع 100 توقيع نيابي لمنع ترشيح السفراء من خارج السلك الدبلوماسي (وثائق)

وقال رئيس اللجنة في بيان ورد لـ ، "تم استحصال موافقة ونائبيه وأكثر من 100 عضو في ، على مقترح تعديل قانون الخدمة الخارجية بإلغاء نص المادة (9/ثالثاً) لمنع ترشيح السفراء من خارج السلك الدبلوماسي".وأضاف ، "وسيُطرح لتشريعه وقراءته والتصويت عليه تحت البرلمان، إنصافاً للمستحقين ولإعادة دور الخارجي إلى نصابه".