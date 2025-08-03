الركابي يفند الشائعات ويؤكد: المالكي بصحة جيدة

وقال مدير المكتب في بيان ورد لـ ، "لوحظ في الآونة الأخيرة محاولات كثيرة لتضليل الرأي العام عبر ترويج شائعات كاذبة عن صحة رئيس ائتلاف دولة القانون ".وأكد ، أن " بخير ويتمتع بصحة جيدة".وتداولت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية أنباء عن تدهور الحالة الصحية لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.