مجلس النواب يعقد جلسته

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افتتح رئيس ، ، اليوم الأحد 3 2025، أعمال الجلسة رقم (3) من الفصـــل التشريعـــي الثاني وذلك ضمن السنـة التشريعية الرابعة الـــدورة الانتخابية الخامسة.





وادناه جدول الاعمال: الدائرة الاعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان افتتح أعمال الجلسة رقم (3) من الفصـــل التشريعـــي الثاني وذلك ضمن السنـة التشريعية الرابعة الـــدورة الانتخابية الخامسة.وادناه جدول الاعمال:

