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مجلس النواب يعقد جلسته
سياسة
2025-08-03 | 07:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,168 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
افتتح رئيس
مجلس النواب العراقي
،
محمود المشهداني
، اليوم الأحد 3
آب/أغسطس
2025، أعمال الجلسة رقم (3) من الفصـــل التشريعـــي الثاني وذلك ضمن السنـة التشريعية الرابعة الـــدورة الانتخابية الخامسة.
الدائرة الاعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان
المشهداني
افتتح أعمال الجلسة رقم (3) من الفصـــل التشريعـــي الثاني وذلك ضمن السنـة التشريعية الرابعة الـــدورة الانتخابية الخامسة.
وادناه جدول الاعمال:
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