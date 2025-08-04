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السوداني: التقدم في استكمال مشاريع الطاقة بجب ان يترافق مع تنظيم الاستهلاك
سياسة
2025-08-04 | 04:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
393 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
شدد رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الاثنين، على ان التقدم في استكمال مشاريع الطاقة يجب أن يترافق مع تنظيم الاستهلاك بشكل صحيح، لإنهاء مشكلة الكهرباء، مشيرا الى ان مشاريع
الطاقة المتجددة
ستدخل الخدمة.
وقال
المكتب الإعلامي
لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "
السوداني
أجرى، اليوم، زيارة الى مقر وزارة الكهرباء، افتتح خلالها، عبر دائرة تلفزيونية، 4 خطوط ناقلة للطاقة الكهربائية بالجهد الفائق (400 ك.ف)، لتعزيز قدرات نقل وترابط
الطاقة الكهربائية
بين محافظات الجنوب، ومحافظات
الفرات الأوسط
".
وأشاد السوداني بـ"جهود العاملين من مهندسين وفنيين في وزارة الكهرباء، الى جانب مشاركة القطاع الخاص، إذ إنها المرة الأولى التي تتوفر فيها خطوط للجهد الفائق تربط بين المحافظات، وبأطوال تصل الى (412) كم، وشبكة تضمنت تشييد (960) برجاً لنقل الطاقة، بما يسهم في استقرار المنظومة الوطنية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وضمان انسيابيتها واستمرار تجهيز الطاقة للمواطنين".
وأضاف المكتب، أن "السوداني أطلع على ما نفذته وزارة الكهرباء، في ضوء توجيهاته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الطاقة خلال زيارة إحياء ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين وصحبه (عليهم السلام)، إذ اشتملت الخطة على نصب (16) محطة إضافية لاستيعاب الأحمال، بالإضافة الى تأمين الطاقة لمحاور طرق الزائرين، وتنفيذ خطوط خاصة لتجهيز المواكب الخدمية بما لا يؤثر على المناطق السكنية".
وأوضح السوداني في حديثه خلال الافتتاح عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إن "هذا المنجز له أهمية خاصة، إذ يمتد عبر محور شبكة نقل الطاقة؛ البصرة- الناصرية- السماوة-
الديوانية
".
وأضاف السوداني، "ركزنا على قطاع
نقل الطاقة الكهربائية
وتوزيعها، الى جانب جهود الإنتاج، لتقليل نسب الضائعات، ودعم استقرار التجهيز، وستجري المباشرة قريباً بمحور خطوط الجهد الفائق؛ ميسان- واسط-
الفرات
الأوسط".
وتابع السوداني، "منذ بداية عمل الحكومة، حددنا مكامن الخلل في ملف الكهرباء، واتخذنا الإجراءات الضرورية للمعالجات"، مشيرا الى "اطلاق مشاريع الدورة المركبة، لإضافة طاقة إنتاجية، دون الحاجة إلى صرف المزيد من الوقود، بما يرفع كفاءة المحطات الكهربائية".
ولفت السوداني، الى أن "مشاريع
الطاقة المتجددة
ستدخل الخدمة، وتسهم بإضافات في الإنتاج، الى جانب خطط مستقبلية لمحطات غازية وحرارية قيد الإنجاز"، مشددا على ان "التقدم في استكمال مشاريع الطاقة بجب ان يترافق مع تنظيم الاستهلاك بشكل صحيح، لإنهاء مشكلة الكهرباء".
وأوضح السوداني "يجب أن تسير خطط وزارة الكهرباء بالتوازي مع خطط الدولة في قطاع السكن، وتنشيط الصناعة والتجارة وباقي المجالات الحيوية"، مبينا ان "تأمين موارد الطاقة من أهم متطلبات التنمية الشاملة والأنشطة الاقتصادية والتجارية".
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