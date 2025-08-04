السوداني يوجه المالية بإطلاق أوامر الترفيع والعلاوة السنوية والشهادات المكتسبة أثناء الخدمة

وقال لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ ، إن " وجّه اليوم بإطلاق أوامر الترفيع والعلاوة السنوية، واحتساب الشهادة للحاصلين عليها أثناء الخدمة، واحتساب الخدمات، حفاظاً على المراكز التنظيمية والحقوق المكتسبة لموظفي الدولة كافة".وأضاف المكتب، "كما وجّه السوداني وزارة المالية باحتساب المتغيرات والحقوق المالية وفق جداول الكلف، وأن يُمنح العنوان والدرجة الوظيفية الجديدة ضمن السياقات والضوابط القانونية والأنظمة الملحقة بها".