الخارجية النيابية تؤكد عدم إرسال قائمة السفراء المزعومة إلى البرلمان لغاية الان

وقالت رئيس اللجنة في بيان ورد لـ ، إن "وسائل الإعلام تناقلت هذه الايام قائمة بأسماء مرشحين للسفراء الجدد تم التصويت عليها في ومن المفترض ان يتم التصويت عليها في ".وأكدت صالح على "عدم ارسال القائمة المزعومة إلى لحد الان. وفي حال وصولها سيكون هناك دور للجنة العلاقات الخارجية في مراجعة السير الذاتية للمرشحين والتأكد من مطابقتها للشروط والمعايير المطلوبة لنيل درجة سفير والتي ينص عليها قانون الخدمة الخارجية رقم ٤٥ لسنة ٢٠٠٨ واهمها الكفاءة والنزاهة والمهنية والخبرة".وتابعت رئيس اللجنة، "وفي حال وجود أسماء مخالفة للشروط سيتم استبعادهم وارجاع القائمة إلى مجلس الوزراء، مع الاخذ بنظر الاعتبار انه سبق للجنة العلاقات الخارجية ان ثبتت ملاحظاتها لدى المشكلة لتقييم اسماء المرشحين قبل إرسالها إلى مجلس الوزراء".