عطلة المصارف الامريكية أخرت الصرف.. المالية تعلن المباشرة باطلاق رواتب المتقاعدين

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " في ، باشرت بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر آب 2025".وأكدت أنها "استكملت إجراءات تحويل مبالغ التمويل إلى هيأة التقاعد الوطنية، لصرفها من قبل المصارف المعنية وفق السياقات المعتمدة".وأوضحت أن "تأخير صرف الرواتب جاء بسبب تزامن نهاية الأسبوع للبنوك الخارجية في ارسال اموال التحويلات المالية عن مبيعات النفط، ما أدى إلى تأجيل عمليات التحويل المالي التي تُنفذ في الأيام الرسمية فقط"، موضحةً ان "الرواتب مؤمنة بالكامل لغاية نهاية السنة المالية الحالية ولاصحة لإدعاءات وجود نقص في السيولة".ودعت الوزارة المتقاعدين إلى "متابعة إشعارات المصارف اعتباراً من اليوم، مشيرةً إلى أن الصرف سيتم تباعاً خلال الساعات المقبلة".