تتضمن ايقاف التعيينات.. رئيس الجمهورية يوجه رسالة مهمة إلى قادة الإطار التنسيقي

– محلي

كشف مصدر سياسي، اليوم الثلاثاء، عن توجيه رئيس الجمهورية رسالة مهمة إلى قادة الإطار التنسيقي.

وقال المصدر لـ ، ان "رئيس الجمهورية ، رسالة مهمة إلى قادة الإطار التنسيقي حول الانتخابات النيابية المقبلة".