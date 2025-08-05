جمع تواقيع نيابية لإدراج مشروع قانون الحشد الشعبي على جدول أعمال البرلمان

وبحسب وثيقة اطلعت عليها ، موجهة إلى رئيس ، جاء فيها: "يرجى التفضل بالموافقة على إدراج الشعبي) على جدول أعمال الجلسة الرابعة من الفصل التشريعي الثانية للسنة التشريعية الرابعة، الموافق 5 / 8 / 2025".وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم جلسة بحضور 169 نائباً.ادناه الوثيقة: