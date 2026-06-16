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رئيس الجمهورية بمناسبة العام الهجري الجديد: ماضون بترسيخ الأمن ودعم التنمية والإعمار
سياسة
2026-06-16 | 03:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
64 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
هنأ رئيس الجمهورية
نزار آميدي
، اليوم الثلاثاء، الشعب العراقي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، مجدداً التزامه بمواصلة العمل من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار.
وقال رئيس الجمهورية في تغريدة تابعتها
السومرية نيوز
، "في مستهل عام هجري جديد مع حلول الأول من شهر محرم، أتقدم إلى أبناء شعبنا العراقي الكريم والأمة الإسلامية جمعاء، بأصدق التهاني والدعوات بأن يكون هذا العام عام خير وسلام واستقرار على بلدنا العزيز".
نص التغريدة ادناه:
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