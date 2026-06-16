رئيس الجمهورية بمناسبة العام الهجري الجديد: ماضون بترسيخ الأمن ودعم التنمية والإعمار

وقال رئيس الجمهورية في تغريدة تابعتها ، "في مستهل عام هجري جديد مع حلول الأول من شهر محرم، أتقدم إلى أبناء شعبنا العراقي الكريم والأمة الإسلامية جمعاء، بأصدق التهاني والدعوات بأن يكون هذا العام عام خير وسلام واستقرار على بلدنا العزيز".نص التغريدة ادناه: