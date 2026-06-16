العراق يؤكد لإيران ترحيبه باتفاق وقف النار ومنع استمرار الصراع

وذكر بيان لمكتب ، ان الأخير "استقبل اليوم الثلاثاء، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى آل صادق، الذي نقل إلى العراقي تحيات الرئيس الإيراني ، وتأكيد رغبة بلاده في تنمية العلاقات ودعم التنسيق المتبادل في القضايا ذات الاهتمام المشترك".وشهد اللقاء "استعراض مجمل آفاق التعاون والشراكة بين البلدين، وسبل تعزيزها على مختلف الصعد والمجالات، بما ينعكس إيجاباً على المصالح الثنائية".كما جرى بحث "آخر التطورات في المنطقة، حيث عبر سيادته عن ترحيب باتفاق وقف إطلاق النار، ودعم الجهود المبذولة من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار، ومنع استمرار الصراع وتهديد السلم الإقليمي والدولي".