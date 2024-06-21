طيران مسير يستهدف "مقار فصائل" على الحدود العراقية - السورية

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باستهداف مقار فصائل مسلحة على الحدود العراقية السورية.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "طيراناً مجهولاً استهدف مناطق الفصائل الموالية لإيران ضمن مناطق البوكمال وبادية الحمدان والسكرية على الحدود المشتركة بين العراق وسوريا".



ولم يذكر المصدر مزيداً من التفاصيل.