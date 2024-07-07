بعد تبادل إطلاق نار.. القبض على عصابة تمتهن سرقة الدراجات النارية في بغداد

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه وفق مذكرة قبض قضائية، وبعد ورود معلومات عن محل تواجد عصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية ضمن قاطع مسؤولية اللواء العشرين شرطة اتحادية في منطقة حي النصر شرق العاصمة بغداد، تمكنت قوة مشتركة من الفرقة الخامسة من تطويق المنطقة، وبعد تبادل إطلاق نار مع أفراد العصابة المكونة من 6 متهمين، تم القبض عليهم مع ضبط أسلحة 2 بندقية كلاشنكوف وبندقية صيد بالإضافة دراجة نارية نوع تكتك.وأضافت انه تم إحالة المتهمين مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.