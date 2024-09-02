بأسلوب جديد.. انتحار رجل بتفجير قنبلة على نفسه في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة شرطة سجلت حادث انتحار في قضاء شط العرب جنوبي لرجل من مواليد ١٩٧٦ يعمل موظفا في شركة نفط البصرة".وأضاف المصدر، أن "الرجل انتحر عن طريق تفجير (رمانة يدوية) على نفسه داخل داره"، لافتا الى ان "التحقيقات الأولية تشير الى ان الرجل كان يعاني من أمراض نفسية".