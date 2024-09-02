على رأسهم "العارف".. اعتقال 47 شخصا جديدا من "القربانيين"

وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استمراراً لمتابعة جهاز الأمن الوطني في ملف الحركات السلوكية المنحرفة، لا سيما حركة "القربانيين"، واستناداً إلى معلومات إستخبارية دقيقة، وتكثيف الجهدين الفني والميداني، تمكنت مفارزنا في محافظة من إلقاء القبض على (20) متهماً من الحركة ومنهم العارف، وهي تسمية تطلق على المنظرين لهذه الحركة أو بمعنى (المبلغ والداعية)".وأضاف الجهاز: "كما تمكنت مفارزنا في محافظات (ذي قار وواسط وميسان) من القبض على (27) متهماً ينتمون للحركة، ليتم إحالتهم جميعاً إلى الجهات المختصة وإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".وأشار الى ان "جهازنا كان قد اعلن مطلع تموز الماضي عن إختراق هذه الحركة التي يطلق عليها أيضاً (العليُ اللهية) حيث يقوم أفرادها بالترويج لأفكارٍ منحرفة تتلخص بقيامهم بإجراء قرعة ومن يقع عليه الإختيار يقوم بالإنتحار شنقاً".