تأمين الحدود وحفظ السيادة.. الاعرجي يحيط البرلمان بمستجدات الأمن

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على توجيه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، حضر مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، جلسة استضافة لجنة الأمن والدفاع النيابية".وقدم الأعرجي، وفق البيان، "إحاطة شاملة حول مستجدات وتطورات الوضع الأمني في العراق والإجراءات المتعلقة بتأمين الحدود مع دول الجوار الإقليمي، وحماية أمن واستقرار وسيادة البلد، وفقا لتوجهات الحكومة العراقية وسياستها الخارجية وسعيها للتعاون مع دول المنطقة، للحفاظ على السيادة الوطنية وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة ".