آليات لتنظيم عمل الشركات الأمنية الأهلية في العراق

وقال سكرتير اللجنة الوطنيَّة الدائمة لحصر وتنظيم السلاح بيد اللواء منصور علي إنَّ الوزارة قامتْ بإعداد خطط وبرامج لحصر السلاح بيد وإنهاء جميع أشكال التسلّح المجتمعي.وأضاف أنَّ اللجنة أصدرتْ آليات لتنظيم عمل (130) شركة أمنيَّة أهليَّة، تتضمَّن تقييد أسلحتها وتسجيلها ضمن قاعدة البيانات الخاصَّة في البنك للأسلحة.ولفت إلى أنَّ اللجنة ستقوم قريباً بتوجيه تلك الشركات باستبدال الأسلحة القديمة بأخرى جديدة من خلال التنسيق مع هيئة التصنيع الحربي بعد تدقيقها والكشف عنها بأنها غير مسروقة.وبيَّن أنَّ منضم إلى جملة من الاتفاقيات العالميَّة التي تنصّ على إنهاء جميع أشكال التسلّح، لذا لابد للوزارة والجهات المعنيَّة الالتزام ببنودها في ظلِّ اهتمام حكومي نحو توسيع المشاريع الاستثماريَّة بمشاركة جهات عالميَّة مختلفة وتوفير بيئة آمنة لتنفيذها.ونوَّه بتشكيل لسحب الأسلحة من الوزارات غير الأمنيَّة والجهات المرتبطة بها، حيث بلغ عدد القطع المسحوبة (31) ألفاً، مبيِّناً أنَّ القانون رقم (51) لسنة (2017) خوّل وزير الداخليَّة بإصدار موافقات لحمل الأسلحة للجهات غير الأمنية.