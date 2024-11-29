ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ورود خبر استيراد شحوم مسرطنة عبر منافذ البصرة

بين التأكيد والنفي... التواصل تتداول خبر ادخال "شحوم مسرطنة" عبر منافذ







أثار خبر استيراد شحوم مسرطنة عبر منافذ محافظة ضجة كبيرة التواصل الاجتماعي، حيث تداولت منصات الإنترنت تفاصيل الحادثة التي تزامنت مع رسمي حول دخول هذه الشحوم إلى البلاد.