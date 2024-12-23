السوداني يؤكد: العراق يحتاج لتنويع مصادر التسليح

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ نيوز، أن الأخير "استقبل الاثنين، ممثلي شركة (كاي) الكورية للصناعات والفضائية، وأكد حرص الحكومة على مع الشركة، والاستفادة من خبراتها وإمكانياتها لتطوير وتعزيز قدرات الدفاع الجوي، التي تأتي ضمن مستهدفات البرنامج الحكومي في تحقيق الإصلاح الأمني وتطوير الأجهزة الأمنية".وأشار رئيس إلى "حاجة لتنويع مصادر التسليح، وهو ما عملت عليه الحكومة ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة وجهوزية القوات الأمنية، وتعزيز قدرة البلد أمام مختلف التحديات الداخلية والخارجية".من جانبها، استعرضت الكورية "إمكانياتها في مجال الطيران، وصناعة الطائرات المسيرة، وإبرامها لعقود مع وزارتي الداخلية والدفاع، تتعلق بتجهيز الطائرات والمساهمة بإنجاز قاعدة الصويرة المقرر افتتاحها العام المقبل".