يرتدي ملابس النساء.. لص يقتحم منزلا ويطعن امرأتين في بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، انه "اقدم شخص مسلح يرتدي الزي النسوي ويحمل سلاح ابيض (سكين) على اقتحام منزل وقام بضرب امرأتين وتكبيلهن داخل وسرق مبلغ قدره ٢٥٠ الف دولار امريكي ولاذ بالفرار الى جهة مجهولة.وأضاف: "قوة امنية وصلت مكان الحادث وتجري متابعة كاميرات المراقبة ضمن منطقة حي المعلمين ببغداد الجديدة".