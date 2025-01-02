انفجار اسطوانة غاز في مخبز بأربيل يتسبب بحريق وإصابات خطيرة (صور)

وأضاف في حديث لـ نيوز، أن الانفجار أسفر عن إصابة ثلاثة وطفلين بحروق متفاوتة".وتابع المصدر، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق، فيما نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج".