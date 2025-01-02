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انفجار اسطوانة غاز في مخبز بأربيل يتسبب بحريق وإصابات خطيرة (صور)
أمن
2025-01-02 | 06:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
628 مشاهدة
السومرية
نيوز – أمن
أفاد مصدر أمني في محافظة أربيل، اليوم الخميس، بوقوع انفجار أسطوانة غاز داخل مخبز في منطقة گزنة بمحافظة أربيل، ما أدى إلى اندلاع حريق التهم متجرين مجاورين.
وأضاف
المصدر
في حديث لـ
السومرية
نيوز، أن الانفجار أسفر عن إصابة ثلاثة
رجال
وطفلين بحروق متفاوتة".
وتابع المصدر، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق، فيما نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج".
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