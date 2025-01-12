التكتك يثير الرعب.. والعصابات تسرح في الحرية!

شهدت منطقة الحرية في سلسلة من الجرائم التي نُفذت باستخدام عجلات التكتك، كان آخرها حادثة مروعة تمثلت بحرق رجل داخل محله. وتعد هذه الحادثة واحدة من الخروقات الأمنية التي تشهدها المنطقة بين الحين والآخر، مما يثير مخاوف الأهالي ويدفع للمطالبة بتعزيز الإجراءات الأمنية للحد من هذه الظواهر والأحداث الأمنية.مواطنون يناشدون عبر عدسة لوضع حد لهذا الوضع.. تابعوا التقرير!