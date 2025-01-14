تفاصيل مقتل رجل وامرأة في نينوى

نيوز – امني

أعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم الثلاثاء، عن كشف تفاصيل مقتل رجل وامرأة في المحافظة، مشيرة الى ان الحادث جاء بسبب السرقة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، ان "مفارز قيادة شرطة محافظة المتمثلة بأقسام شرطة (أم الربيعين ومكافحة الإجرام وشعبة استخبارات ومكافحة إرهاب أم الربيعين وفوج طوارئ الشرطة الأول)، تمكنت من كشف حادث قتل رجل وامرأة بأقل من (48) على تنفيذ الجريمة".

وأضافت أنه "تم القبض على الجاني وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وأجهزة الموبايل الخاصة بالمجني عليهما مع مبلغ استولى عليه الجاني بعد الجريمة"، مشيرة الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتدوين أقواله بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً وتوقيفه وفق المادة 406 ق ع".