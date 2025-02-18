سوداني الجنسية.. وفاة حارس داخل احدى البنايات وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، انه "توفي شخص الجنسية يعمل حارس داخل احد بنايات منطقة ضمن ١٤ رمضان".وأضاف: "تم رفع الجثة ونقلت الى الطب العدلي لتحديد اسباب الوفاة".