اعتقال عنصر في "داعش" شمال الموصل

وقالت القيادة في بيان، "تمكنت قوة مشتركة من قسم شرطة تلكيف، وقسم استخبارات ومكافحة الإرهاب، بعد ورود معلومات دقيقة والمتابعة المستمرة من إلقاء القبض على أحد عناصر عصابات الإرهابية والمطلوب قضائيا وفق المادة 4 \ 1 إرهاب لدى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى".

وأضاف "تم القبض عليه في إحدى ضمن قاطع مسؤولية قضاء شمال مدينة الموصل، وقد اتخذت بحقه الإجراءات القانونية أصوليا".