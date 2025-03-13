القبض على 3 أشخاص من جماعة القربان في ذي قار

وذكر المصدر في تصريح للسومرية نيوز، ان " قوة أمنية القت القبض على 3 أشخاص ينتمون إلى جماعة القربان في محافظة ذي قار".وألقت قوات الأمنية القبض على 39 من عناصر جماعة القربان في وقت ستبق بعدد من المحافظات، بعد تنفيذهم طقوسا متطرفة، بما في ذلك محاولات انتحار.وتعتبر "جماعة القربان" محظورة في العراق، حيث يجرم الدستور والقوانين العراقية الانتماء إلى جماعات تروج لأفكار متطرفة أو تدعو إلى العنف.