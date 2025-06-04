عملية عابرة للحدود.. شرطة صلاح الدين تدخل الموصل لاعتقال "خاطف هارب" في سوق

وقالت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز ، متمثلة بمكتب مكافحة إجرام بلد، تمكنت من تحديد مكان تواجد احد المتهمين الهاربين المطلوبين قضائياً يدعى (ي. ع. ا ) حيث تبين انه يتواجد في محافظة الموصل- والصادر بحقه أمر القبض وفق احكام المادة ٤٢١ ق ع بقضية خطف المجنى عليه(ظ. ب. ي)".وأوضح انه "تم تشكيل فريق عمل متخصص، لمتابعة البحث والتحري، والتنسيق المباشر مع مركز شرطة الفيصلية، التابع إلى لابداء المساعدة اللازمة في تنفيذ أمر القبض بحق المتهم الهارب، حيث جرى متابعة تحركاته واستمكانه في إحدى محلات بيع الملابس في منطقة سوق بمحافظة ، وتمكن فريق العمل من القبض عليه واحالته اصولياً تحت إشراف القضاء إلى اجرام بلد لينال جزاءه العادل".